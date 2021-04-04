В Китае начали расследование в отношении бывшего главы оборонной корпорации Norinco

Бывший председатель государственной оборонной корпорации China North Industries Group Co (Norinco Group) Инь Цзясю находится под следствием по подозрению в дисциплинарных нарушениях. Об этом сообщил главный надзорный орган Китая по борьбе с взяточничеством.

Центральная комиссия по проверке дисциплины заявила, что Инь Цзясю подозревается в «серьезном нарушении» законов и правил. Подробности в заявлении, на которое ссылается Reuters, не приводятся. При председателе КНР Си Цзиньпине страна уже несколько лет ведет агрессивную антикоррупционную кампанию, напоминает агентство.

Инь Цзясю присоединился к группе Norinco в 2002 году и возглавлял компанию в течение 2013–2018 годов. Крупная военно-промышленная группа Norinco осуществляет техническую поддержку Народно-освободительной армии Китая, а также занимается нефтегазовым бизнесом. Компания не ответила на запрос Reuters о комментарии в нерабочее время.

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