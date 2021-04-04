Картридж с Super Mario Bros. 1986 года продали на аукционе за рекордные $660 тыс.

На аукционе Heritage Auctions продали картридж с Super Mario Bros. 1986 года за $660 тыс. Компания утверждает в Twitter, что это рекордная сумма для видеоигры. Предыдущий рекорд тоже у Super Mario Bros.— в 2020 году картридж 1987 года купили за $114 тыс.

Heritage Auctions называет картридж, купленный на аукционе за $660 тыс., лучшей запечатанной копией. Отмечается, что у этой серии было очень короткое производственное окно. Игру купили в качестве рождественского подарка в 1986 году и после этого забыли в ящике стола, передает AP.