NYT: власти США остановили производство AstraZeneca в Балтиморе из-за испорченных вакцин

Администрация президента США Джо Байдена передала завод Emergent Biosolutions в Балтиморе (штат Мэриленд) под контроль Johnson & Johnson, сообщили источники The New York Times (NYT). На предприятии производили две вакцины — Johnson & Johnson и AstraZeneca. Решение было принято после ошибки, которая привела к порче 15 млн доз вакцин.

Как пишет газета, производство AstraZeneca в Балтиморе будет остановлено. Британо-шведская компания ведет переговоры с властями США о другой площадке для производства препарата. По информации NYT, администрация господина Байдена обеспокоена ошибкой, так как это подрывает доверие населения к вакцинации. Это идет вразрез с планами властей ускорить прививочную кампанию.

В начале апреля стало известно, что на заводе в Балтиморе по ошибке смешали компоненты двух разных вакцин. Утверждалось, что это осложнит поставки AstraZeneca. Вакцина британо-шведской компании пока не одобрена в США. По информации СМИ, власти накопили десятки миллионов доз препарата. Сейчас Вашингтон отправляет эти запасы другим странам.

Несколько стран отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и ЕС заявляют о безопасности вакцины. 30 марта препарат от компании AstraZeneca сменил название на Vaxzevria.

О смене названия — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca сменила "имидж"».