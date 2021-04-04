Бывший чемпион мира по боксу по версии WBA и IBF Карл Фрэмптон завершил карьеру

Британец Карл Фрэмптон завершил карьеру. В субботу, 3 апреля, он проиграл чемпиону Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полулегком весе американцу Джеймелу Херрингу. Фрэмптон был чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях и по версии двух ассоциаций.

«Ранее я сказал, что уйду из бокса, если проиграю этот бой. И это именно то, что я собираюсь сделать»,— сказал боксер. Его слова приводит британская вещательная корпорация BBC. Он отметил, что хочет посвятить жизнь семье.

Карлу Фрэмптону 34 года. В 2014–2016 годах он был чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором легчайшем весе. В 2016–2017 годах он был чемпионом по версии WBA в полулегком весе. На счету британца 28 побед и три поражения.