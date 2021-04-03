Привитым «ЭпиВакКороной» необходимы специальные тесты на антитела

Оценка уровня иммунитета после прививки вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» должна проводиться с помощью специальных тестов, сообщили в Роспотребнадзоре. Это обусловлено тем, что чувствительности большинства коммерческих тестов может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки «ЭпиВакКороной».

Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной». В этой связи необходимо использовать специальные ИФА тест-системы. Они поставляются во все регионы, где проводится иммунизация вакциной «ЭпиВакКорона».

«ЭпиВакКорона» центра «Вектор» — одна из трех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса наряду со «Спутником V» Центра имени Гамалеи и вакциной «КовиВак» Центра имени Чумакова.

Подробнее о ее тестировании читайте в публикации “Ъ” «"ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах».