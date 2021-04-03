Минобороны Германии объяснило растущие военные расходы российской угрозой

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о растущей угрозе безопасности страны в связи с «поведением России». Так она ответила на замечание журналистов о том, что увеличение расходов на вооружение — непопулярная мера в Германии.

«Мы должны позаботиться о собственной безопасности. Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России»,— заявила министр в интервью медиагруппе RND (перевод по «РИА Новости»).— Гибридная угроза, пожалуй, самая большая… При этом, не в последнюю очередь, Германия особенно часто находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией. Если мы хотим жить в безопасности и благополучии, мы должны инвестировать в нашу безопасность»,— подытожила она.

Госпожа Крамп-Карренбауэр не в первый раз заявляет о военной угрозе со стороны России. Осенью 2020 года тем же самым она объяснила растущие военные расходы НАТО. Кроме того, министр обороны ФРГ призывала говорить с Москвой о разоружении «с позиции силы».

В последнее время о российской угрозе все чаще заявляет Украина. Военный конфликт в Донбассе обострился. На этой неделе президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель провели видеоконференцию по этому вопросу. Кроме того, у Берлина давно есть претензии к Москве в сфере кибербезопасности. В конце марта Der Spiegel сообщил об очередной хакерской атаке на Бундестаг. Службы безопасности ФРГ подозревают в нападении «российскую спецслужбу ГРУ», утверждает издание.

О предыдущей масштабной атаке хакеров на Бундестаг — в материале “Ъ” «Отношения России и Германии подверглись взлому».