Белоруссия сократила число стран, по прибытии из которых обязателен карантин

Белоруссия исключила Израиль, Португалию и Доминиканскую Республику из перечня стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию в течение десяти дней. При этом в список вновь попала Норвегия. России в нем нет.

«С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер, актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19»,— говорится в сообщении на сайте министерства.

В Белоруссии с начала пандемии выявили более 324 тыс. заболевших коронавирусом, за это время в стране умерли 2267 человек с диагностированным COVID-19. С 1 октября 2020 года там идет вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. Страна официально зарегистрировала вакцину второй после России. Также белорусов начали прививать препаратом китайской компании Sinopharm.

О ситуации с коронавирусом в Белоруссии и других странах — в материалах “Ъ”.