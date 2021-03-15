В Белоруссии началась вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm, сообщил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич. Господин Пиневич добавил, что обсуждается вопрос локализации производства этой вакцины в Белоруссии — в частности, на базе индустриального парка «Великий камень» под Минском.

«Около двух недель препарат проходил лабораторный контроль, в процессе которого наши эксперты убедились в его высоком качестве и безопасности. Следующий этап — вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 36-я поликлиника»,— сказал министр журналистам (цитата по ТАСС).

Дмитрий Пиневич добавил, что в феврале Белоруссия получила 100 тыс. доз китайской вакцины. «Эту партию поставили в нашу страну благодаря договоренностям глав государств. Первыми прививку получат сегодня медики, педагоги, соцработники»,— сообщил он.

Отметим, что с 1 октября 2020 года в Белоруссии идет вакцинация добровольцев российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований. Страна официально зарегистрировала вакцину второй после России.