Глава ГИБДД сообщил о росте количества погибших в ДТП с такси пассажиров

Количество аварий с участием такси сохраняется последние два года, но растет количество погибших в таких ДТП пассажиров, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасного движения МВД (ГИБДД) Михаил Черников. По данным ГИБДД, количество погибших в таких авариях за год выросло на 20%.

По словам господина Черникова, важным пунктом безопасного использования услуг такси является технический осмотр автомобилей. Машины такси должны проверяться раз в год, если им меньше пяти лет, если больше — два раза в год.

«Уже усилена ответственность за техническое состояние»,— сообщил Михаил Черников в фильме Эдуарда Петрова «Игра в шашечки» на телеканале «Россия 24». Он отметил, что особое внимание следует обращать на профессионализм водителей такси и организацию перевозок.

Напомним, с начала 2020 года в России выросло количество ДТП с участием технически неисправного транспорта. Это следовало из данных ГИБДД за восемь месяцев. Общее количество ДТП в России (учитываются только аварии с пострадавшими или погибшими) за восемь месяцев 2020 года снизилось на 11% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составило 91,1 тыс.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «ДТП просит ремонта».