Депутат Ярославской облдумы Фомичев помещен под домашний арест

Кировский районный суд Ярославля поместил под домашний арест депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева («Единая Россия»), сообщает «Ъ–Ярославль» со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда. Господина Фомичева обвиняют в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Под домашний арест депутат помещен на 2 месяца, до 30 мая.

Роман Фомичев был задержан накануне. По данным собеседника “Ъ” в заксобрании, претензии правоохранительных органов могут быть связаны со строительством жилья для детей-сирот. В 2018 году его компания «Выбор» заключила два госконтракта с департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области общей стоимостью свыше 248 млн руб. на приобретение 147 квартир для сирот.

На эти подряды в мае 2020 года обратил внимание ярославский штаб Алексея Навального. По данным активистов, ранее власти Ярославской области приобретали квартиры для сирот поштучно в уже построенных домах, а в этом случае «вдруг решили вложиться в долевое строительство, выкупив у депутата областной думы от "Единой России" четверть квартир в огромной многоэтажке».

Господин Фомичев является депутатом Ярославской облдумы с 2013 года. Его членство в «Единой России» приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела.