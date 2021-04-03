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Депутат Ярославской облдумы Роман Фомичев

Фото: Ярославская областная Дума

Депутат Ярославской облдумы Фомичев помещен под домашний арест

Кировский районный суд Ярославля поместил под домашний арест депутата Ярославской облдумы Романа Фомичева («Единая Россия»), сообщает «Ъ–Ярославль» со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда. Господина Фомичева обвиняют в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Под домашний арест депутат помещен на 2 месяца, до 30 мая.

Роман Фомичев был задержан накануне. По данным собеседника “Ъ” в заксобрании, претензии правоохранительных органов могут быть связаны со строительством жилья для детей-сирот. В 2018 году его компания «Выбор» заключила два госконтракта с департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области общей стоимостью свыше 248 млн руб. на приобретение 147 квартир для сирот.

На эти подряды в мае 2020 года обратил внимание ярославский штаб Алексея Навального. По данным активистов, ранее власти Ярославской области приобретали квартиры для сирот поштучно в уже построенных домах, а в этом случае «вдруг решили вложиться в долевое строительство, выкупив у депутата областной думы от "Единой России" четверть квартир в огромной многоэтажке».

Господин Фомичев является депутатом Ярославской облдумы с 2013 года. Его членство в «Единой России» приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела.

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