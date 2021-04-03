Боррель одобрил решение США снять санкции в отношении МУС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал решение США снять санкции и визовые ограничения с сотрудников Международного уголовного суда (МУС). По его словам, решение США подчеркивает их приверженность системе, основанной на четких правилах.

«Этот важный шаг (снятие ограничений. — “Ъ”) подчеркивает приверженность США международной правовой системе. МУС играет важную роль в отправлении правосудия в отношении жертв одних из самых ужасных преступлений мира. Защита беспристрастности и независимости судебных органов МУС играет ключевую роль в обеспечении ее эффективности и надлежащего функционирования»,— приводятся слова Борреля на сайте внешнеполитической службы ЕС. Он отметил, что ЕС продолжит поддерживать принцип универсальности Римского статута и МУС.

Сегодня ночью Госдепартамент США сообщил об отмене санкций и ограничений в отношении сотрудников МУС, введенных в 2020 году тогдашним президентом Дональдом Трампом. Они были введены после того, как МУС заявил о намерении расследовать возможные военные преступления США в Афганистане.

Отметим, что президент США Билл Клинтон в 2000 году подписал Римский статут, но не отправил его на ратификацию. США со времен президента Барака Обамы имеют статус наблюдателя при МУС.

О конфликте между Международным уголовным судом и США — в материале “Ъ”.