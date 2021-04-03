Суд запретил блогеру Эдварду Билу покидать дом и пользоваться интернетом

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий YouTube-блогеру Эдварду Билу, который 1 апреля спровоцировал массовое ДТП. Блогеру, в частности, запрещено до 1 июня выходить из дома, пользоваться интернетом и водить машину.

«3 апреля 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании в отношении Эдуарда Биля меры пресечения в виде запрета определенных действий до 1 июня 2021 года»,— сообщила пресс-служба суда.

Помимо вождения машины, выхода за пределы своего дома и пользования интернетом суд запретил блогеру пользоваться почтой, телеграфом, а также общаться с другими участниками уголовного судопроизводства без письменного разрешения следователя и находиться в местах проведения массовых мероприятий.

Авария произошла на Садовом кольце, в ДТП попало пять машин. Одна женщина после этого оказалась в реанимации и находится в коме. Эдварда Била доставили в ИВС на Петровке, его задержали на 48 часов в качестве подозреваемого. Вчера, 2 апреля, блогер признал, что это он был за рулем автомобиля Audi, который выехал на полосу встречного движения и спровоцировал ДТП.

Подробнее о случившемся — в материале “Ъ” «Блогер не ждет ареста».