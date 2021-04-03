Умер заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько умер в возрасте 78 лет, сообщил ТАСС старший тренер российской сборной Антон Назаров. Накануне олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов сообщил в Instagram, что господина Загорулько госпитализировали с онкологическим заболеванием и коронавирусом.

Евгений Загорулько начал тренерскую карьеру в 1967 году. Под его руководством олимпийскими чемпионами по прыжкам в высоту стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и другие легкоатлеты.

В 2019 году Athletics Integrity Unit, дисциплинарный орган Международной федерации легкой атлетики, отстранил Евгения Загорулько и других руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, предоставившего фальшивую медицинскую справку в качестве оправдания пропуска допинг-теста.

В марте 2021 года Международная федерация легкой атлетики допустила российских легкоатлетов к выступлениям в международных соревнованиях в нейтральном статусе. До этого ВФЛА представила план восстановления федерации. Рабочая группа World Athletics под руководством Руне Андерсена признала план «пригодным для того, чтобы имплементировать в культуру российской легкой атлетики глубокие изменения».

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