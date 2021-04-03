В СНБО Украины подтвердили новые санкции против ряда российских компаний

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что в новые санкционные списки внесены несколько российских компаний. Он не уточнил названия предприятий.

«Есть компании из РФ, есть компании из других стран, которые также сегодня попали в санкционный список»,— сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, решение о введении ограничений было принято на заседании совета 2 апреля. На ближайших заседаниях эту работу планируется продолжить.

Ранее СНБО Украины ввел ограничительные меры в отношении 79 юридических и 10 физических лиц. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, санкции введены в отношении крупнейших контрабандистов, действовавших в стране. По информации «Украинской правды», под санкции также попали 11 российских компаний, в том числе Россотрудничество.

Неделей Владимир Зеленский утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма». Согласно ей Киев намерен настаивать на позиции сохранения санкционного давления на Россию.

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