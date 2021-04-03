Во Франции два человека умерли из-за тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca

Два человека скончались во Франции из-за тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, сообщается на сайте Национального агентства по безопасности лекарственных средств (ANSM).

С 19 по 25 марта в стране выявлены три случая тромбоза после вакцинации препаратом от AstraZeneca, из них два закончились летальным исходом. Всего с начала кампании по вакцинации во Франции зафиксировано 12 случаев тромбозов, четыре человека умерли.

Напомним, несколько европейских стран временно отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и EMA заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование. 30 марта вакцина от компании AstraZeneca сменила название на Vaxzevria.

Подробнее о побочных эффектах вакцины — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».