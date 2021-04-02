ФАС назвала претендентов на активы «Евроцемента»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла список компаний--претендентов на приобретение активов «Евроцемента». Напомним, Сбербанк консолидировал 100% «Евроцемента» за долги в октябре 2020 года и начал искать инвестора на этот актив.

Ходатайства на приобретение актива поступили от ООО «Михайловский КСМ» (принадлежит Серебрянскому цементному заводу), ООО «Фотон-Инвест» (принадлежит главе и миноритарному акционеру «СИБУР Холдинга» Дмитрию Конову), ООО «Аккерманн Цемент» (входит в группу USM Алишера Усманова), ООО «Газметаллпроект» (принадлежит владельцу ряда цементных заводов Льву Кветному) «и иных лиц»,— написал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ФАС. Ранее “Ъ” писал, что активы «Евроцемента» также могли приобрести структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски.

«Евроцемент» — один из крупнейших российских производителей цемента, объединяет 19 заводов в России и за рубежом. В инвестиционно-консалтинговой компании CMPRO рыночную долю холдинга в объеме производства цемента в 2020 году оценивают в 27,7%. В 2014 году этот показатель был выше — 35,5%. Сокращение произошло за счет снижения объемов и закрытия некоторых заводов.

Как выяснил “Ъ”, перед тем как отдать в управление или продать заводы «Евроцемента», Сбербанк, как основной кредитор, консолидировал его долги. Госбанк выкупил у ВЭБ.РФ права требования более чем на 7 млрд руб. к ряду цементных заводов, входящих в группу.

Подробности — в материале “Ъ” «Сбербанк разводит "Евроцемент"».