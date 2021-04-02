Защищенный смартфон Caterpillar с тепловизором доступен для заказа

Компания Caterpillar, известная своей тяжелой строительной техникой, начинает продажу Cat S62 Pro — защищенного смартфона под собственным брендом Cat Phones.

Работает устройство на Android 10. В основе гаджета — выполненная по нормам техпроцесса 14нм платформа Snapdragon 660 (8 ядер Kryo 260 в двух кластерах по четыре ядра, первые имеют частоту 2,2 ГГц, вторые — 1,8 ГГц).

Смартфон получил 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, объем которой можно увеличить за счет карты памяти SD на 128 Гб. Вместо дополнительной памяти можно установить вторую сим-карту. Аккумулятор на 4000 мА•ч, как заявляет производитель, обеспечивает работу без подзарядки до двух дней.

Основной акцент в Cat S62 Pro сделан на защите. 5,7-дюймовый FHD+ (2160х1080 точек) экран защищен стеклом Gorilla Glass 6, а сам смартфон сертифицирован по стандарту IP69 и армейскому Mil-Spec 810H. Производитель обещает сохранение работоспособности в условиях повышенной влажности и запыленности, сильной вибрации и высокого давления, в песке и солевом тумане, а также при падении с высоты до 1,8 м.

Главной особенностью смартфона Caterpillar стал встроенный тепловизор. Основная камера имеет сенсор Sony 12 Мп, который дополнен тепловизионной камерой профессионального уровня FLIR Lepton 3.5. Модуль обеспечивает четырехкратное увеличение количества тепловых пикселей, которые обрабатываются алгоритмом VividIR и повышают четкость изображения.

Тепловизор позволит определять повышение влажности, уровень тяги, места утечек, горячие места, короткие замыкания, засоры или повышение температуры. Изображение с тепловизора может совмещаться с картинкой с обычной фотокамеры, что облегчит поиск проблем.

В продажу Cat S62 Pro поступит в США в середине апреля по цене от $649. Новый смартфон будет дешевле своего предшественника Cat S61, вышедшего на рынок в 2018 году за $900.