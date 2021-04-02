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Mercedes-Benz C-Class будет стоить в России от 3,5 млн рублей

Компания Mercedes-Benz назвала стоимость нового поколения седана C-Class на российском рынке.

В России автомобиль будет доступен только с 1,5-литровым бензиновым мотором и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и в единственной комплектации Sport. Заднеприводный 170-сильный седан Mercedes-Benz C 180 обойдется минимум в 3,5 млн руб., а более мощный 204-сильный полноприводный Mercedes-Benz C 200 4Matic будет стоить от 4,1 млн руб.

Напомним, премьера нового поколения седана и универсала C-Class состоялась в феврале 2021 года.

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