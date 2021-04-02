В Госдуму внесен законопроект о едином налоговом платеже для бизнеса

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, утверждающий механизм единого налогового платежа (ЕНП) для юридических лиц и ИП. Документ разработан Министерством финансов России. В случае принятия инициативы новый механизм заработает с 1 января 2022 года.

Благодаря механизму, юридические лица и ИП смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Ранее такая возможность по уплате имущественного, транспортного и земельного налогов и НДФЛ была предусмотрена для физических лиц. ЕНП позволяет уплачивать налоги без уточнения вида и срока платежа.

«Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом»,— прокомментировал инициативу министр финансов Антон Силуанов.

Согласно разработанным Минфином поправкам, теперь сумма ЕНП юридического лица и ИП в первую очередь будет направляться на погашение имеющейся у соответствующего плательщика недоимки, возникшей ранее. Если недоимки нет, то зачет суммы ЕНП будет производиться в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а в случае их отсутствия — в счет задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов.

О новом механизме — в материале “Ъ” «Деньги вперед».