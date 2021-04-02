В России утвердили регламент школьных экзаменов в 2021 году

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили регламент государственной итоговой аттестации школьников в 2021 году. Планирующие поступать в вузы 11-классники будут ставать ЕГЭ по русскому языку и необходимым для поступления предметам, не планирующие будут сдавать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. Выпускники девятых классов в нынешнем году сдают ОГЭ только по русскому и математике.

«Лица, планирующие поступление по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования… проходят ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также проходят ЕГЭ по следующим предметам: математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые указанные лица сдают по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ по соответствующим учебным предметам при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования»,— говорится в тексте приказа Минпросвещения и Рособрнадзора.

Выпускные экзамены для девятого класса в 2021 году будут сдавать в период с 24 по 28 мая. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Итоговое сочинение в российских школах перенесли на 15 апреля.

Подробнее о предстоящих экзаменах читайте в публикации “Ъ” «Русский сдается».