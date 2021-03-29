Итоговое сочинение в российских школах перенесено на 15 апреля

Итоговое сочинение для школьников, которое должно было пройти 5 апреля, перенесено на 15 апреля. Соответствующее изменение в свой приказ о дате проведения сочинения внесли Минпросвещения и Рособрнадзор. Итоговое сочинение является допуском к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

Также перенесены дополнительные даты. Вместо 21 апреля и 5 мая они назначены на 5 мая и 19 мая 2021 года.

Итоговое сочинение включено в школьную программу в 2014 году и оценивается по системе «зачет-незачет». Оно позволяет проверить общие речевые компетенции ученика, умение рассуждать и аргументировать свою позицию, а также проверяет знания литературного материала.

Напомним, выпускные экзамены для девятого класса в 2021 году будут сдавать в период с 24 по 28 мая. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Подробнее о предстоящих экзаменах читайте в публикации “Ъ” «Русский сдается».