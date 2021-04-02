Мэрия Екатеринбурга вернулась к работе после эвакуации из-за сообщения о минировании

Сотрудники администрации Екатеринбурга вернулись на свои рабочие места после эвакуации из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-служба мэрии. Напомним, сообщение поступило сегодня днем по телефону. Здание проверили специалисты МЧС и правоохранительных органов. Взрывчатых веществ не обнаружено, добавили в мэрии.

На этой неделе аналогичные инциденты произошли в Тюмени и Сургуте. Утром, 31 марта, из-за сообщения о минировании были эвакуированы сотрудники администрации Сургута и сургутской филармонии. Позднее в тот же день эвакуировали сотрудников тюменской администрации. Во всех случаях взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружили.

Михаил Мананников