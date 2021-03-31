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Сотрудников администрации Тюмени эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Тюмени эвакуировали сотрудников администрации. По информации “Ъ-Урал”, причиной стало сообщении о минировании здания. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, на месте работали специалисты группы разминирования. «Взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее два аналогичных случая произошли в Сургуте. Как сообщил телеканал «СургутИнформТВ», утром из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников городской администрации. Позднее по той же причине были эвакуированы сотрудники сургутской филармонии. Во время проверок правоохранительные органы не обнаружили в зданиях взрывчатых веществ. Сейчас сотрудники учреждений вернулись на рабочие места.

Михаил Мананников


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