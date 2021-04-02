Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сотрудников администрации Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

Там уточнили, что сообщение о минировании поступило по телефону. После чего все сотрудники покинули здание. «Сейчас на месте работают специалисты МЧС и правоохранительных органов»,— добавили в мэрии.

На этой неделе аналогичные инциденты произошли в администрациях Тюмени и Сургута. Утром, 31 марта, из-за сообщения о минировании были эвакуированы сотрудники администрации Сургута и сургутской филармонии. Позднее тем же днем эвакуировали сотрудников тюменской администрации. Во всех случаях взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружили.