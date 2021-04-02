Владельцы бюро переводов отказались от иска к Навальному после звонка от властей

Совладелец бюро переводов Ex Libris Геннадий Егоров, который вместе со своим братом Олегом через суд требовал взыскать с оппозиционера Алексея Навального 10 млн руб., объявил об отказе от иска. Владельцы бюро предъявляли иск в связи с акциями сторонников политика в январе и февраля: по их утверждению, они затруднили доступ в офис бюро переводов. Господин Егоров объявил, что отказался от иска после звонка из правительств Москвы и Подмосковья.

«Мне звонили из правительства Московской области и правительства Москвы, поэтому мы приняли решение, что не будем давать дальнейший ход этому делу»,— сказал господин Егоров «Открытым медиа». Он заявил, что «у Алексея Навального хватает проблем», и у владельцев бюро «не было желания действительно ему насолить».

«Задача манифеста была достигнута, нас услышали… Мы хотели привлечь внимание ко всему этому делу, и я надеюсь, мы были услышаны»,— объяснил он подачу иска.

Помимо взыскания с Алексея Навального, владельцы Ex Libris требовали от Google (был указан соответчиком) удалить канал политика на YouTube. В марте Люблинский суд Москвы оставил иск без движения в связи с нарушениями в заявлении. Тогда господин Егоров говорил, что намерен исправить нарушения.

Что предпринимают соратники Алексея Навального — в материале “Ъ” «Выборы без отрыва от ареста».