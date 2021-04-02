Осужденные за госизмену супруги из Калининграда этапированы в Москву

Супруги Антонина Зимина и Константин Антонец из Калининграда, приговоренные к 12,5 и 13 годам лишения свободы за госизмену в пользу спецслужб Латвии, этапированы в Москву. 8 апреля они примут личное участие в обжаловании приговора в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

«Зимина и Антонец доставлены в Москву из Калининграда для непосредственного участия в рассмотрении их апелляционных жалоб на приговор. Первый апелляционный суд общей юрисдикции назначил дату судебного заседания в 10:00 мск 8 апреля»,— сказал источник ТАСС.

Суд признал Константина Антонца и его жену Антонину Зимину виновными в госизмене (ст. 275 УК РФ) в конце декабря. Подсудимым инкриминировались работа на спецслужбы Латвии и раскрытие личности оперативника ФСБ, который был гостем у них на свадьбе в 2015 году. 10 января супруги обжаловали приговор. В марте отец осужденной за госизмену калининградки заявил, что ее избивали в СИЗО.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Измена развела супругов по колониям».