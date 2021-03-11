Отец осужденной за госизмену калининградки заявил, что ее избивали в СИЗО

Отец жительницы Калининграда Антонины Зиминой, осужденной на 13 лет по статье о госзимене, пожаловался в региональную прокуратуру на регулярные избиения дочери в СИЗО. По его словам, издевательства продолжаются с осени прошлого года, но девушка боялась об этом сообщить. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявили, что девушка «в полном порядке».

«После очередного суда в ноябре (2020 года.— “Ъ”) Антонине стало плохо, ей вызвали скорую, у нее было кровотечение. Когда ее уже вернули в СИЗО, то охрана заставила ее раздеться догола и приседать. Антонина тихонько пожаловалась сотрудницам СИЗО, что у нее кровотечение, в ответ на это она услышала: "Будешь приседать столько, сколько захотим". После приседаний ей дали команду: "Залила, сука, все кровью, давай на колени и вытирай своими шмотками". И все это в присутствии сотрудников мужчин»,— рассказал изданию Znak.com отец девушки Константин Зимин. По его словам, к девушке, например, применяли электрошокер, не давали спать, избивали.

Председатель ОНК в Калининградской области Светлана Кондратьева заявила, что «папа слишком преувеличивает всю обстановку» и девушка в порядке.

«Он нам звонил, что она вся в синяках, у нее синяков не было, сама Антонина сказала, что у нее все хорошо. На самом деле ее никто не избивает. Она в полном порядке. То, что говорит (Константин Зимин.— “Ъ”), не истина»,— заявила глава ОНК.

В декабре 2020 года Калининградский областной суд признал Антонину Зимину и ее мужа Константина Антонца виновными в госизмене (ст. 275 УК РФ). Антонина Зимина получила 13 лет колонии общего режима, а ее супруг — 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Они обжаловали приговор. Супругов признали виновными в работе на спецслужбы Латвии и раскрытии личности оперативника ФСБ, который был гостем у них на свадьбе в 2015 году.

Подробности — в материале “Ъ” «Измена развела супругов по колониям».