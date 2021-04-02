МВД Грузии опровергло заявление Познера о неуплате штрафа

Министерство внутренних дел Грузии опубликовало на своем официальном сайте квитанцию штрафа известного российского телеведущего Владимира Познера, против приезда которого в Тбилиси в ночь на 1 апреля выступили сотни сторонников Михаила Саакашвили и активистов НКО, близких к партии экс-президента «Единое национальное движение» (ЕНД). В Грузии господин Познер планировал отметить свой 87-й день рождения (1 апреля) на вилле, принадлежащей российскому бизнесмену Леониду Огареву и его супруге, певице Миранде Мирианашвили. Именно они пригласили господина Познера и еще более тридцати россиян в Грузию на юбилей телеведущего.

Публикацией документа как доказательства МВД Грузии ответило российскому телеведущему, который сразу после возвращения в Москву заявил, что не платил штраф в пользу грузинского бюджета. Согласно полицейской квитанции, подписанной патруль-инспектором Иванэ Гудушаури, Pozner Vladimir Dimitri (данные по американскому паспорту именинника, который он предъявил в Тбилисском аэропорту и в гостинице.— “Ъ”) оштрафован в Rooms Hotel—Tbilisi на 2 тыс. лари (более 44 тыс. руб.) за нарушение правил карантина и изоляции в условиях эпидемии. Штраф выписан в ночь на 1 апреля, когда у здания Rooms Hotel все еще находились участники митинга против визита россиян в Грузию.

МВД сопроводило фото квитанции разъяснением, что Владимир Познер, как и все прибывшие вместе с ним 32 россиянина, также оштрафованные за аналогичное нарушение по ст. 42 (10) административного кодекса, покинули Грузию только после того, как уплатили штраф.

По неофициальной данным, никто из гостей, в том числе и Владимир Познер, реально штраф сам не платил — за всех деньги внесла чета Огарев—Мирианашвили как хозяева мероприятия, чувствовавшие свою частичную ответственность за произошедшее в день рождения «патриарха российской журналистики». Хотя официального подтверждения данной информации пока нет.

Как инцидент с Владимиром Познером оценивают жители Грузии,— в публикации “Ъ FM” «Скандал не повлиял на спрос».

Георгий Двали, Тбилиси