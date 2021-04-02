Садовые участки в «Роднике» начали изымать для ликвидации свалки

Нижегородское минимущества начало процедуру изъятия в областную собственность земельных участков под свалкой отходов на территории бывшего садового товарищества «Родник» в центре Нижнего Новгорода. По словам главы министерства Сергея Баринова, изъятие 22 участков на территории бывшего садоводства необходима для «последующей ликвидации данной свалки, уже много лет отравляющей жизнь нижегородцам».

После изъятия земли начнется разработка проектно-сметной документации на ликвидацию свалки. Рекультивацию планируется провести к 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в январе 2021 года минимущества заявило о том, что региональные власти будут изымать участки и расположенные на них здания, находящиеся в частной собственности и представляющие опасность для людей. Это коснется исключительно разрушенных и полуразрушенных объектов, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью жителей. Изъятие с целью последующего восстановления может коснуться и ценной застройки. Это относится только к зданиям, чьи собственники длительное время бездействуют.

Андрей Репин