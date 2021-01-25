Минимущества начинает изъятие разрушающихся зданий в Нижнем Новгороде

Нижегородское минимущества начало процедуру изъятия в областную собственность земельных участков и расположенных на них зданий, находящихся в частной собственности и представляющих опасность для людей. По словам главы министерства Сергея Баринова, это коснется исключительно разрушенных и полуразрушенных объектов, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью жителей.

В минмуществаа считают недопустимой ситуацию, когда в областном центре стоят дома, не только портящие облик города, но и потенциально опасные. «В планах, в частности, изъятие, а затем снос дома №10а по улице Рождественской, который заметно портит знаковую для нижегородцев территорию»,— заявил господин Баринов. Министр пообещал публично сообщать об изъятии «наиболее печально известных объектов». Также, по его словам, уже идет процесс по подготовке к изъятию земельного участка садоводства «Родник», превращенного в свалку строительных отходов.

Изъятие с целью последующего восстановления может коснуться и ценной застройки. Это относится только к зданиям, чьи собственники длительное время бездействуют. «Собственник обязан нести бремя надлежащего содержания имущества. Если после неоднократного напоминания, выставления административных штрафов собственник ничего не делает с объектом, будем реквизировать»,— заявил министр.

Порядок изъятия регулируется постановлением правительства Нижегородской области «О мерах по реализации положений статьи 242 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 51 Земельного кодекса Российской Федерации». Если здание представляет реальную угрозу жизни или здоровью людей, а на участке несанкционированно размещены отходы, которые могут повлечь возникновение экологического ущерба, здание и участок подлежат изъятию в собственность Нижегородской области.

Андрей Репин