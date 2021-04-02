Индекс S&P 500 впервые закрылся выше 4000 пунктов

По итогам вчерашних торгов в США индекс S&P 500 впервые в истории закрылся на уровне выше 4000 пунктов — за торговую сессию рост составил 1,2% и достиг 4019 пунктов. Опрошенные телеканалом CNBC аналитики отмечают, что оптимизм инвесторов был вызван новым планом по стимулированию американской экономики, представленным накануне президентом Байденом. План «создания рабочих мест» предполагает резкое увеличение расходов на инфраструктуру. Его общий объем — $2 трлн, срок действия — восемь лет. Этот план дополнит меры уже утвержденного пакета поддержки экономики США в $1,9 трлн, принятого Конгрессом в начале марта.

Позитивный настрой инвесторов привел к тому, что вчера в США выросли и другие основные индексы: Dow Jones — на 0,5%, до 33 153 пунктов, а NASDAQ — на 1,8%, до 13 480. «Перезапуск американской экономики продолжает оказывать поддержку фондовым рынкам, по мере того как свет в конце коронавирусного тоннеля становится все ярче,— отметил рыночный аналитик инвестбанка Piper Sandler Крейг Джонсон.— Фискальные и монетарные меры поддержки остаются беспрецедентными».

Подробнее о новом плане поддержки экономики США — в публикации “Ъ” «Президент США выступил с обращением к налогу».

Евгений Хвостик