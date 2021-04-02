«Почему бы не поиграть в украинский кризис?» Дмитрий Дризе — об эскалации конфликта в Донбассе

Сергей Лавров заявил, что новый конфликт в Донбассе приведет к разрушению соседней страны. Глава МИД России посоветовал украинским политикам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации Запада во главе с США. Накануне появились сообщения о серьезном обострении обстановки в зоне соприкосновения сторон на Юго-Востоке Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что участники событий решили демонстративно «поиграть мускулами».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным заявлением относительно эскалации конфликта в Донбассе. По его словам, с начала года с украинской стороны там погибли 20 человек и 57 были ранены. Киев хотел бы решить вопрос мирным путем, однако процесс переговоров идет крайне тяжело.

В Москве Дмитрий Песков ответил на вопрос о якобы концентрации российских войск вблизи украинских границ.

Пресс-секретарь российского президента дал понять: то, что происходит на нашей территории, — не ваше дело, тем более что вооруженные силы РФ никому не угрожают.

Что касается Донбасса, армия России там никогда не воевала. Что же касается активности военных, так аналогичные действия происходят и со стороны НАТО.

Начальники Генеральных штабов Вооруженных сил России и США, генерал Марк Милли и замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов, поговорили по телефону. Подробности не сообщаются. Сказано только, что стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Телефонный разговор также провели глава Пентагона Ллойд Остин и его украинский коллега Андрей Таран. Здесь конкретики больше: Киев сообщил, что партнеры обещали его поддержать в случае чего. В свою очередь, украинский МИД назвал эскалацию в Донбассе самой масштабной за последнее время. Еще есть информация об усилении американских контингентов в Европе, что, впрочем, объясняют плановой ротацией.

В принципе, на этом можно было бы закончить повествование. Здесь, как говорится, комментарии излишни.

Тем не менее все-таки хочется ответить на главный вопрос, который неизбежно возникает: не будет никакой большой войны.

Вернее сказать так: войны никто не хочет, разве что немного пострелять для острастки.

Тем не менее вся эта эскалация вокруг Донбасса выгодна абсолютно всем участникам и действующим лицам. Мир в кризисе, ему нужна встряска, общество расколото везде — и у нас, и на Украине, и в Америке — его нужно консолидировать. И ничего не может быть лучше страшной военной угрозы. Почему бы не поиграть в украинский кризис? И вот уже пожар почти разгорелся, как появляются Владимир Путин, Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Владимир Зеленский и спасают мир. Каждый из них потом скажет, что если бы не он, катастрофы точно не избежать. Он — победитель, именно его все испугались, враги затрепетали, и вот он триумф — цветы, слезы, благодарность спасенного мира.

Все хорошо, только не заиграйтесь, господа. Есть очень много примеров, когда такие игры заканчиваются плачевно. Перспектива раньше времени стать мучеником и попасть в рай абсолютно не радует. Хотя мы знаем, что вот такие игры иногда заканчиваются очень плачевно. Забывать об этом все же не стоит.