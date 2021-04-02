Недельный приток в инвестирующие в Россию фонды вырос до $180 млн

Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на Россию), за неделю по 31 марта увеличился до $180 млн, сообщила компания BCS Global Markets. Неделей ранее приток составил $100 млн.

«Российские активы получили приток в размере $180 млн после $100 млн притока на предыдущей неделе»,— говорится в обзоре (цитата по «Прайму»).

BCS Global Markets приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research, которая отслеживает отток и приток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

1 апреля Росстат уточнил оценку падения экономики в 2020 году, улучшив ее на 0,1 процентных пункта, до 3%. По оценке ведомства, падение ВВП в четвертом квартале составило 1,8%. Глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что в первом квартале 2021 года экономика повторит результат четвертого квартала 2020 года.

Подробнее о динамике восстановления экономики — в материале “Ъ” «Прошлый ВВП будущему не товарищ».