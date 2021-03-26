Недельный приток в инвестирующие в Россию фонды составил $100 млн

За неделю по 24 марта чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), составил $100 млн, сообщила компания BCS Global Markets. Неделей ранее он был равен $220 млн.

BCS Global Markets приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research, которая отслеживает отток и приток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

«Российские активы получили приток в размере 100 миллионов долларов после 220 миллионов долларов притока на предыдущей неделе»,— говорится в обзоре (цитата по «Прайму»).

Несмотря на ускорение инфляции и рост ставок на долговом рынке, международные инвесторы все еще охотно покупают акции компаний развивающихся стран, в том числе российских. По данным опроса портфельных управляющих Bank of America Merrill Lynch (BofA), в марте только 12% респондентов назвали COVID-19 ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики.

О нынешних ожиданиях инвесторов — в материале “Ъ” «Управляющие пережили пандемию».