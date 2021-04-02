Мэр Бийска отозвал заявление об отставке

Мэр Бийска Александр Студеникин отозвал заявление об отставке после встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Господин Студеникин подал заявление об отставке 30 марта, после того как гордума неудовлетворительно оценила его работу за 2020 год.

«Вчера состоялась моя встреча с губернатором, мы обсудили проблемы городского хозяйства, реализации нацпроектов. Его позиция — все, что было обещано, должно быть выполнено, все, что было начато, должно быть завершено. Я принял решение отозвать свое заявление о досрочном уходе с поста. Сегодня заявление поступит в думу Бийска. Я приношу извинения губернатору»,— сказал господин Студеникин. Он уточнил, что заранее не уведомил главу региона о решении покинуть пост мэра. Его видеообращение опубликовано на сайте администрации Бийска.

Мэр рассказал, что был шокирован тем, какая волна реакции жителей поднялась в его поддержку. При этом глава города уточнил, что решение об отставке было осознанным. «Срыв программы по благоустройству города, транспортные коллапсы — все это привело к моей досрочной отставке. Это надо было сделать еще в декабре прошлого года, но нельзя бросать город в переходный период, когда идет подготовка к зиме, к участию в нацпроектах»,— пояснил он.

30 марта господин Студеникин обратился к депутатам с просьбой освободить его от должности мэра с 31 мая 2021 года, так как к этому времени в регионе пройдет паводковый сезон. Депутаты гордумы избрали главой Бийска Александра Студеникина в декабре 2017 года. До этого на протяжении полугода он исполнял эти обязанности. В 2019 году вошел в краевой политсовет и президиум «Единой России».