Главный инфекционист США: у нас достаточно вакцин, чтобы не применять AstraZeneca

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что у Вашингтона есть достаточно доз вакцин, чтобы не применять препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Вакцина до сих пор не зарегистрирована в США. По информации СМИ, власти накопили десятки миллионов доз препарата.

«Этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. У меня есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин, чтобы покрыть все наши нужды без применения AstraZeneca»,— сказал господин Фаучи Reuters.

В США зарегистрированы три вакцины против коронавируса: Pfizer и BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. В марте пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предоставят свои запасы AstraZeneca другим странам.

Несколько стран отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и ЕС заявляют о безопасности вакцины. 30 марта препарат от компании AstraZeneca сменил название на Vaxzevria.

О смене названия — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca сменила "имидж"».