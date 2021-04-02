Fox News: Трамп зарегистрировался в соцсети Campaign Nucleus

45-й президент США Дональд Трамп и некоторые республиканцы зарегистрировались в социальной сети Campaign Nucleus, сообщили источники Fox News. С ее помощью бывший глава государства сможет направлять СМИ свои заявления и общаться со сторонниками. По информации телеканала, господин Трамп также продвигается по созданию своей собственной соцсети.

Campaign Nucleus была запущена в 2016 году экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Брэдом Парскейлом. Соцсеть предлагает рассылку писем, текстовых сообщений, заявлений в СМИ и отправку корреспонденции через почтовую службу США. Пользователи могут связываться с представителями власти. Платформа была создана для упрощения общения кандидатов на выборные должности с прессой и избирателями.

Советник господина Трампа Джейсон Миллер в марте сообщил о планах 45-го президента запустить свою соцсеть. Сам Дональд Трамп в январе также заявлял о такой возможности после того, как его заблокировали крупные соцсети. В феврале господин Миллер утверждал, что Дональд Трамп «чувствует себя счастливее» без соцсетей.

Как экс-президент США борется за сохранение своего влияния — в материале “Ъ” «Дональд Трамп жалеет себя для других».