Вице-премьер РФ Борисов встретился с президентом Кубы Диас-Канелем

В Гаване прошла встреча вице-премьера России Юрия Борисова и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Детали беседы не раскрываются. Ранее сообщалось о переговорах России и Кубы в кредитной сфере.

«Состоялась встреча Юрия Борисова с президентом Кубы. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества»,— говорится в сообщении аппарата господина Борисова (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-премьер прибыл на Кубу для участия в работе российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Накануне сообщалось, что стороны вели переговоры о сотрудничестве в экономике, промышленности и финансах. Отмечалось, что были достигнуты договоренности в кредитной сфере.

По данным Всемирного банка, Россия заняла пятое место в списке крупнейших кредиторов для развивающихся стран. Почти 30 развивающихся стран задолжали Москве около $23 млрд. Россия в в 2014 году простила Кубе долг в $30 млрд.

Подробнее о докладе Всемирного банка — в материале “Ъ FM” «Всемирный банк рассекретил долги».