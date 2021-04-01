Россия и Куба обсудили договоренности в «кредитной сфере»

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о работе российско-кубинской межправкомиссии в ходе визита в Гавану. По его словам, стороны пришли к «взаимоприемлемым договоренностям в кредитной сфере». Детали он не сообщил.

«Мы предметно сверили карты по состоянию российско-кубинского сотрудничества. <...> И самое главное — достигнуты взаимоприемлемые договоренности в кредитной сфере, что открывает возможности для нормализации ситуации в проектной деятельности»,— сказал господин Борисов (цитата по «РИА Новости»). Он провел переговоры с заместителем премьера Кубы Рикардо Кабрисасом. Стороны также обсудили сотрудничество в экономике, промышленности и финансах.

По данным Всемирного банка, Россия заняла пятое место в списке крупнейших кредиторов для развивающихся стран. Почти 30 развивающихся стран задолжали Москве около $23 млрд. В 2014 году Москва простила Кубе долг в $30 млрд.

Подробнее о докладе Всемирного банка — в материале “Ъ FM” «Всемирный банк рассекретил долги».