Москалькова: одиночные пикеты не могут рассматриваться как массовое мероприятие

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сегодня, 1 апреля, представила доклад о своей деятельности в 2020 году (.pdf). В нем говорится, что одиночное пикетирование даже в условиях пандемии не должно считаться массовым мероприятием. Напомним, нескольким российским пикетчикам назначили штрафы за участие в не санкционированном властями «массовом мероприятии».

В своем докладе госпожа Москалькова сказала об отсутствии единообразных подходов к регулированию публичных мероприятий в условиях пандемии. «Указанные расхождения в подходах к правовому регулированию, в определении оснований их проведения, смешение понятий "массовые мероприятия" и "публичные мероприятия", безусловно, затрудняют правоприменительную практику. Представляется, что на федеральном уровне эта практика должна быть обобщена, на ее основе сформулированы рекомендации по правовому регулированию организации как массовых, так и публичных мероприятий в условиях чрезвычайных обстоятельств, вызванных распространением опасных инфекционных заболеваний»,— говорится в документе.

Госпожа Москалькова подчеркнула, что смешение понятий «митинг» и «одиночный пикет» в правоприменительной практике недопустимо. «Одиночное пикетирование, даже в условиях пандемии коронавируса, не может рассматриваться как массовое мероприятие»,— считает она.

Омбудсмен также написала: «Количество несанкционированных публичных мероприятий было бы меньше, если бы уровень диалога органов государственной, местной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с институтами гражданского общества был выше». Она отметила, что «право на проведение и участие в публичных мероприятиях (собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях) является одним из основополагающих элементов правового статуса человека в демократическом обществе».

Напомним, оштрафованные за участие в несанкционированных «массовых мероприятиях» журналистка “Ъ” Мария Старикова и главред «Медиазоны» Сергей Смирнов вчера направили жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Госпожа Старикова 7 июля 2020 года вышла к зданию ФСБ на Лубянке с плакатом в поддержку Ивана Сафронова, ее бывшего коллеги, которого в тот день арестовали по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Сергей Смирнов вышел 28 мая 2020 года на одиночный пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Они указывают на нарушение российскими властями сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Президент России Владимир Путин вчера предложил переназначить госпожу Москалькову на пост омбудсмена.

О возможном переизбрании омбудсмена России по правам человека — в материале “Ъ” «Татьяну Москалькову решено переуполномочить».