Журналистка “Ъ” и главред «Медиазоны» пожаловались в ЕСПЧ

Журналистка “Ъ” Мария Старикова и главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов направили жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Поводом для обращений журналистов, как пояснил адвокат Мансур Гильманов, стали штрафы, наложенные на Марию Старикову и Сергея Смирнова за участие в акциях в поддержку своих коллег.

Так, госпожа Старикова вышла 7 июля 2020 года к зданию ФСБ на Лубянке с плакатом в поддержку Ивана Сафронова, ее бывшего коллеги, которого в тот день арестовали по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). В полицейских рапортах о задержании говорится, что она участвовала в не санкционированном властями Москвы «массовом мероприятии». Тверской райсуд Москвы в августе 2020 года оштрафовал госпожу Старикову на 15 тыс. руб. за нарушение правила проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), после чего адвокаты безуспешно пытались оспорить этот штраф.

Сергей Смирнов вышел 28 мая 2020 года на одиночный пикет в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. В июле прошлого года Тверской райсуд Москвы оштрафовал его на 15 тыс. руб. по той же статье, что и Марию Старикову.

В жалобе в ЕСПЧ заявители указывают на нарушение российскими властями сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, Мария Старикова и Сергей Смирнов сообщают суду в Страсбурге о нарушении ст. 5 (о праве на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (о праве на справедливое судебное разбирательство), ст. 10 (о свободе выражения мнения) и ст. 11 (о свободе собраний и объединений) упомянутой конвенции.

Иван Тяжлов