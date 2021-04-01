Бизнес и аналитики не сошлись в показателях

Столичный бизнес не обнаружил роста выручки выше допандемийных показателей, о котором отчитались аналитики. По подсчетам аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, за первые два месяца 2021 года оборот малых, средних и крупных предприятий превысил 34,5 трлн руб., что на 10% выше того же периода 2020 года. Активнее всего восстанавливалась сфера услуг, подчеркнули специалисты. Однако, как показал опрос “Ъ FM”, финансовые результаты предпринимателей еще далеки от докарантинных. Тему продолжит Григорий Колганов.



Предприниматели немало удивились подсчетам аналитиков: плюс 10% к докарантинным оборотам показался собеседникам “Ъ FM” неудачной первоапрельской шуткой. Лучше других, по оценкам FinExpertiza, прибавляли химчистки, индустрии красоты и ремонта. Но замдиректора сети «Химчистка №1» Игорь Грязев не может с этим согласиться: «Ничего такого мы не заметили, более того, мы отметили падение к 2020 году на 10-15%. Январь и февраль для химчисток является “мертвым сезоном”. А уж всплеск в этот период — это вообще какой-то нонсенс».

В бьюти-индустрии тоже пока не готовы говорить о восстановлении. Управляющий партнер мужской парикмахерской «Усачи» Артем Апачек лишь недавно заметил всплеск интереса к своему бизнесу, но по сравнению с временами до пандемии, финансовое положение по-прежнему драматическое: «За последние пару-тройку недель ситуация начала меняться. Люди снимают шапки, выходят на улицу, хотят быть красивыми. Но рост не большой — около 7-8% по сравнению с той динамикой за последние полгода.

С 2020-м вообще сравнивать сложно, потому что тогда мы не работали. А вот если говорить о 2019-м, то, конечно, мы упали на 30-35%».

Может быть, лучше чувствуют себя сервисная сфера? Все же в период кризиса граждане чаще отказывают от покупки новой техники в пользу ремонта старой. Но директор сервисного центра Complace Андрей Лохматов замечает лишь снижение оборотов: «Во время пандемии люди долго не работали, денег становится меньше, видно, что все экономят. А тут оборот растет. С чего ему расти-то, откуда? Январь — это вообще очень плохой месяц, наверное, минус 15%. Февраль такой же».

FinExpertiza в своих расчетах опирается на данные Росстата. И в этом, вероятно, главная загвоздка, говорят собеседники “Ъ FM”. Официальная статистика оперирует большими данными, которые трудно проверяются на практике. Гендиректор сети химчисток-прачечных «Диана» Андрей Гусев только в марте увидел некоторое восстановление выручки: «Сейчас мало светских мероприятий. У нас снизился спрос на услуги в костюмной группе и на сорочки. Это говорит о том, что многие сотрудники продолжают работать в удаленном режиме. При этом в марте наша выручка превысила показатели 2020 года на 5%».

Но восстановление еще не означает возвращения прибыли — владелец студии красоты Тимур Бегичев отмечает, что издержки его бизнеса выросли едва ли не больше, чем обороты после карантина: «Роста нет, но нет и глобального падения. Поскольку мы работаем на импортном продукте, то цены на него выросли в среднем на 10-15%. Соответственно, даже если кто-то фиксировал рост, все это нивелировалось за счет увеличения стоимости продуктов. В целом роста нет».

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По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 3% малых и средних компаний не прошли испытание пандемией и закрылись. Каждый третий выживший сейчас находится в худшем финансовом положении, чем до карантина. И с такой статистикой российскому бизнесу, кажется, не до шуток.