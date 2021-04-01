В Самаре ФСБ, МВД и ФНС обыскивают офисы группы компаний «Бизнес-гарант»

Силовики в четверг проводят обыски в офисах группы компаний «Бизнес-гарант» в Самаре. В них участвуют сотрудники ФСБ, МВД и ФНС России. Об этом в телефонном разговоре “Ъ” сообщил основатель и руководитель ГК Илья Руднев.

«У нас проходили обыски сразу в 16 офисах. Какие-то уже закончены, какие-то продолжаются. Из 14 офисов ничего не изъяли. Сейчас ведутся обыски в главном офисе на улице Мичурина и на Красноармейской. На Мичурина изымают часть печатей и еще ряд документов. Сейчас у нас в гостях 40 человек. Проверка завершается»,— сказал собеседник издания.

По его словам, в 2017 году аналогичные документы у компании уже изымал во время обысков ОБЭП Железнодорожного района Самары. Ранее РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что группу компаний «Бизнес-гарант» подозревают в «участии в формировании "бумажного НДС" и создании условий для неуплаты налогов клиентами».

Илья Руднев затруднился объяснить “Ъ” эти подозрения. Он предположил, что это может быть связано с действиями недобросовестных клиентов.

«Мы занимаемся регистрацией компаний, бухгалтерским обслуживанием, сопровождением по налоговым спорам, и у нас большое число положительных результатов. У нас на обслуживании находится более тысячи клиентов, и мы постоянно предоставляем им декларации. Возможно, некоторые из них оказались нехорошими. Видимо, в совокупности то, что мы регистрируем, занимаемся бухгалтерией, сопровождением налоговых проверок, в комплексе формирует мнение, что что-то не так и что нормальная компания так делать не может»,— отметил Павел Руднев.

По его словам, несмотря на возникшие трудности из-за проверок, группа компаний «Бизнес-гарант» намерена продолжать работу. Она запустит новые онлайн-продукты по всей России.

«У меня желание и задача развивать экосистему для поддержки предпринимательства. Помешают мне эти обыски? Да вообще не помешают. У меня это уже 14-й обыск»,— уточнил основатель ГК.

В региональном ГУ МВД и ФСБ Самарской области ситуацию не комментируют.

Георгий Портнов, Самара