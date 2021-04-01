WSJ: Байден поручил Пентагону начать вывод части военных сил из Персидского залива

Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части американских военных сил из Персидского залива, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На данный момент передислоцированы по меньшей мере три батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Одна из ЗРК несколько лет была размещена на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии для защиты американских военных сил. Также в другие регионы переведут авианосец и разведывательные системы.

Дислокация идет в рамках стратегии по переориентации глобального военного присутствия США на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal. Эти изменения могут означать, что несколько тысяч американских военнослужащих покинут регион через некоторое время. По состоянию на конец 2020 года в регионе находилось около 50 тыс. военных. Точные сроки вывода военного контингента не называются.

По словам источников газеты, на фоне вывода войск Пентагон изучает, каким вооружением США может поделиться с Саудовской Аравией, потому что королевство продолжает подвергаться резким ракетным атакам со стороны Ирана и поддерживаемых им хуситских группировок. Официальные представители Пентагона отказались сообщить подробности о сокращении военного потенциала или вооруженных сил. Представители властей Саудовской Аравии комментировать информацию о планах США в регионе не стали.

Напомним, после вступления в должность Джо Байден заявил о планах провести «перенастройку отношений» с Саудовской Аравией. В частности, в конце февраля был опубликован доклад разведки США, в котором ответственность за убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашокджи возлагалась на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. После этого Вашингтон объявил о введении санкций. Также США прекратят поддержку войны в Йемене, которую ведет Саудовская Аравия, но помогут королевству защищаться от нападений со стороны Ирана.

Подробнее об охлаждении отношений США и Саудовской Аравии — в публикации “Ъ”.