Власти Нидерландов разрешили провести «Евровидение» со зрителями

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет со зрителями. Такое решение приняло правительство Нидерландов. При этом количество зрителей будет ограничено. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

«Мы приветствуем решение голландского правительства и возможность того, что мы можем пригласить фанатов присоединиться к нам, когда мы вернемся к конкурсу песни»,— цитирует пресс-служба конкурса слова исполнительного супервайзера «Евровидения» Мартина Остердала.

Он уточнил, что в ближайшее время организаторы конкурса более подробно сообщат о том, как эпидемиологические правила будут действовать на мероприятии. «Как было объявлено ранее, все делегации, артисты и производственная группа будут соблюдать строгий протокол и ни при каких обстоятельствах не будут контактировать с потенциальными зрителями»,— добавил господин Остердал.

Как уточнила местная вещательная компания NOS со ссылкой на решение властей Нидерландов, на всех девяти шоу — шести репетициях, двух полуфиналах и финале — одновременно смогут присутствовать не более 3,5 тыс. зрителей. При этом они должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19. Разрешить присутствие зрителей на шоу власти страны решили в качестве эксперимента проведения массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что участники шоу должны будут пройти карантин за пять дней до отбытия на конкурс. На въезде они должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа до вылета или выезда. В Нидерландах делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением поездок на репетиции и в концертный зал. Россию на конкурсе будет представлять певица Манижа.

О конкурсе в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Аполитическая карта Европы».