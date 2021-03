Аполитическая карта Европы

Сформирован окончательный список участников конкурса эстрадной песни «Евровидение-2021». Делегата от нашей страны впервые за долгое время выбирали в результате народного голосования, а когда выбрали певицу Манижу, разразилась бурная и далеко не политкорректная дискуссия о том, достойна ли она представлять великую страну. Маниже придется выдержать двойной стресс — баталии на грани травли внутри России и конкуренцию с участниками из других стран. Борис Барабанов рассказывает о том, с кем и в каких условиях предстоит конкурировать Маниже.

В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Полуфиналы назначены на 18 и 20 мая, а финал — на 22 мая. Оргкомитет «Евровидения» рекомендовал всем участникам пройти карантин за пять дней до отбытия на конкурс. На въезде они должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа до вылета или выезда. В Нидерландах делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением поездок на репетиции и в концертный зал Ahoy Arena. Члены постановочной и съемочной группы, участники делегаций, исполнители и журналисты будут регулярно сдавать тесты прямо на площадке, недалеко от сцены. Если у кого-то будет обнаружен вирус, его тут же изолируют, а зрителям покажут заранее записанное выступление.

Судя по всему, на конкурсе не будет вечеринок национальных делегаций, которые так любят завсегдатаи «Евровидения». Непонятно даже, будут ли пресс-конференции. Более того, до сих пор нет решения относительно присутствия зрителей в зале, а это важнейшая составляющая события. Очевидно, что даже в режиме офлайн «Евровидение» в этом году потеряет часть своего обаяния.

При благополучном раскладе на сцене Ahoy Arena выступят 40 участников. Правда, их может остаться 39, если Белоруссия до 26 марта не представит замену номеру, который должна была исполнить группа «Галасы 3Места». С ней был связан главный скандал отборочного этапа конкурса. 11 марта Европейский вещательный союз (EBU) сделал заявление о политическом характере текста песни «Я научу тебя», представленной на конкурс: организаторы «Евровидения» сочли, что песня «ставит под вопрос аполитичность конкурса».

В заявлении не процитированы конкретные строки, которые смутили EBU. По единодушному мнению комментаторов, фрагмент текста, который поставил под угрозу участие Белоруссии, звучит так: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку. Я научу тебя ходить по струночке. Ты будешь всем доволен, рад всему». Легче всего прочитать его как насмешку над участниками протестных акций 2020 года. Сама группа в оппозиционной деятельности ранее замечена не была, музыкантов вполне устраивает нынешняя власть. Но в этой песне, по словам музыкантов группы, нет конкретного политического подтекста, а есть комментарий к общемировым тенденциям. EBU удалил ролик «Я научу тебя» со своего YouTube-канала, и это было похоже на цензуру. В нынешних неспокойных обстоятельствах EBU не хочет в программе конкурса даже намека на политику — пусть он подан и в юмористическом ключе. Теперь «Белтелерадиокомпания» должна заменить песню, или делегация будет дисквалифицирована.

Песня «Я научу тебя» исполняется на русском языке. Большинство участников нынешнего конкурса выбрали в качестве языка конкурсного номера английский, но ряд стран, подобно России, добавили к английскому строчки на родном языке. Например, представитель Нидерландов Жангу Макрой в конкурсной песне «Birth Of A New Age» поет по-английски и на языке своей исторической родины — Суринама. «Birth Of A New Age» — продолжение традиций Питера Гэбриела, активно использовавшего world music в коммерческой поп-музыке. И надо признать, что «мультикультурность» в версии Жангу Макроя выглядит гораздо более убедительно, чем у Манижи.

Из тех участников, что могут быть известны российскому зрителю, стоит отметить эстонца Уку Сувисте. В 2018 году он участвовал в российской версии шоу «Голос». Эстонцы сделали ставку на то, что жители большой соседней страны помнят хотя бы его имя и, вполне возможно, отдадут ему свои голоса.

Бельгийцы оставили в качестве своего представителя на конкурсе неплохо знакомую публике (в том числе и в России) группу Hooverphonic. Англичане посылают на «Евровидение» Джеймса Ньюмена. Не стоит путать его с братом Джоном Ньюменом, исполнителем хита 2013 года «Love Me Again». Но многие все равно спутают: они похожи, а брат Джеймс — успешный сонграйтер. Вот только Британии на конкурсе исторически не везет, посылай она хоть Бони Тайлер (2013), хоть Энгельберта Хампердинка (2012), хоть самого сэра Эндрю Ллойда Уэббера (2009).

Традиционно сильная Италия будет представлена песней «Zitti e Buoni» в исполнении очень крепкой рок-группы Maneskin, которая в этом году выиграла фестиваль в Сан-Ремо. Как и рэпер Мамуд, ездивший на конкурс от Италии в 2019 году, Maneskin мало похожи на то, что мы обычно представляем себе, когда говорим «фестиваль в Сан-Ремо».

При этом букмекеры в списке возможных победителей отдают Италии пятое место. Верхняя четверка выглядит так. Мальта: «сильная и независимая» певица Destiny, похожая на украинку Алёну Алёну и американку Лиззо. Швейцария: романтичный франкоязычный Gjon’s Tears, он же Гьон Мухарремай, певец с албанской кровью и красивым высоким голосом, как у Мортена Харкета из a-ha. Франция: абсолютный национальный песенный стандарт в исполнении Барбары Прави. Болгария: нежнейшая англоязычная поп-песня с эпичным развитием.

Верхнюю пятерку списка фаворитов букмекерских контор объединяет одно: кто бы они ни были по происхождению, насколько бы традиционно для «Евровидения» ни звучала их песня, как сильно бы их внешность ни выбивалась из изживших себя стандартов, они все везут в Роттердам крепкие, ладно скроенные хиты с внятной структурой и доступной мелодикой. Вот вам и ответ на вопрос, почему Россия, согласно прогнозам букмекеров, не входит даже в десятку сильнейших.