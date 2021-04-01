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ЖК «Чистый ручей» в Сертолово получил разрешение Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор Ленобласти разрешил ввести в эксплуатацию четвертую очередь «проблемного» ЖК «Чистый ручей» в городе Сертолово. Изначально дом планировалось сдать еще в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. Заключение о соответствии четвертого дома было выдано еще в прошлом году, однако застройщик, компания «Петрострой», вела работы медленными темпами, из-за чего региональная администрация привлекла сторонних специалистов для ускорения сдачи. «Чистый ручей» стал первым «проблемным» объектом «Петростроя», введенным в эксплуатацию после недавнего митинга дольщиков компании.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что «Петрострой» стал фигурантом сразу двух уголовных дел о нецелевом расходовании средств дольщиков.

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