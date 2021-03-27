Во Всеволожске состоялся митинг дольщиков «Петростроя»

27 марта во Всеволожске прошел митинг дольщиков компании «Петрострой», ранее ставшей фигурантом уголовных дел по факту хищения долевых денежных средств. На мероприятии собрались владельцы квартир в жилищных комплексах «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк».

О планируемом митинге сообщалось в группе «Вконтакте» «ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБМАНУТЫХ ПЕТРОСТРОЕМ ДОЛЬЩИКОВ». Прямую трансляцию вел портал Activatica. Собрание было согласовано местной администрацией, на нем собралось несколько десятков человек. Это был первый митинг дольщиков «Петростроя». «Мы очень надеемся, что он будет и последним», — заявили они. «Деловой Петербург» пишет, что к собравшимся пришел человек, назвавшийся представителем «Петростроя», и попытался взять слово, но его выступление вызвало критику со стороны участников мероприятия.

Неделю назад гендиректор «Петростроя» был задержан в аэропорту «Пулково» при попытке вылететь на Занзибар. Позже суд отказался ограничивать его свободу, сославшись на то, что в отношении него не вводилось запретов на передвижение.