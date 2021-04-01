В Самаре перевозчик оштрафован из-за дефицита автобусов на маршруте

ООО «СамараАвтоГаз» и его директор привлечены к административной ответственности за неисполнение условий муниципального контракта (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Суд обязал организацию и ее руководителя выплатить штраф в размере 330 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самары.

Надзорное ведомство выяснило, что в июле 2016 года чиновники заключили с ООО «СамараАвтоГаз» муниципальный контракт, по которому компания должна была выполнять перевозки пассажиров по городским маршрутам. Компания нарушила условия договора и сократила число транспорта на разных маршрутах, решили прокуроры.

В частности, ООО «СамараАвтоГаз», снизило число автобусов на линии под предлогом снижения пассажиропотока. Проверки показали, что в ноябре минувшего года только на маршруте №61 ООО «СамараАвтоГаз» ежедневно не выполняло от 60 до 114 рейсов. Подобные нарушения были выявлены и в текущем году.

Из-за этого осенью и зимой жители вынуждены были дольше установленного времени ожидать транспорт. Горожане неоднократно жаловались на это. В связи с этим надзорное ведомство добилось того, что перевозчика привлекли к ответственности. Если ООО «СамараАвтоГаз» повторит подобное нарушение, ему грозит дисквалификация.

ООО «СамараАвтоГаз» является коммерческим перевозчиком, работающим на муниципальных автобусных маршрутах Самары. В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» («ПАТ») и ООО «СамараАвтоГаз» (ООО «САГ») был заключен договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ».

В текущем году контрольно-счетная палата Самары намерена проверить обоснованность передачи транспорта ООО «СамараАвтоГаз». Проверка пройдет по инициативе городской прокуратуры.

Ранее прокуратура Самары внесла главе города Елене Лапушкиной представление за невыполнение ООО «СамараАвтоГаз» муниципальных контрактов. Коммерческий перевозчик допускает многочисленные нарушения, установили в надзорном ведомстве.

Георгий Портнов