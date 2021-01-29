Прокуратура внесла главе Самары представление за невыполнение ООО «СамараАвтоГаз» муниципальных контрактов

Прокуратура Самары внесла главе города Елене Лапушкиной представление за невыполнение ООО «СамараАвтоГаз» муниципальных контрактов. Коммерческий перевозчик допускает многочисленные нарушения, сообщает надзорное ведомство.

В отношении ООО «СамараАвтоГаз» и директора организации прокуратурой Самары возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Статьей предусмотрены санкции для юрлица не менее 300 тыс. руб., а руководитель транспортной фирмы должен заплатить не менее 30 тыс. руб. При этом возможна дисквалификация директора организации сроком до двух лет.

Прокуратура также сообщила, что оценит ущерб, причиненный этими нарушениями интересам города и его жителям.

Ранее сообщалось, что автобусы ООО «СамараАвтоГаз», работающие на различных муниципальных маршрутах в Самаре, регулярно сходят с линии, не довозя пассажиров до конечной остановки. По информации сотрудников фирмы, многие автобусы нельзя выпускать на линию, однако обновления парка частный перевозчик не планирует.

ООО «СамараАвтоГаз» является коммерческим перевозчиком, работающим на муниципальных автобусных маршрутах Самары. В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» («ПАТ») и ООО «СамараАвтоГаз» (ООО «САГ») был заключен договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ».

Автобусы ООО «СамараАвтоГаз» регулярно становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Последняя крупная авария произошла в октябре 2019 года, когда автобус ООО «СамараАвтоГаз» на большой скорости врезался в столб. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Андрей Сазонов